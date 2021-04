A Trento una studentessa universitaria denuncia le molestie per strada

TRENTO. Il “cat calling”, ovvero le molestie per strada, è una piaga della società moderna che si aggiunge alle tante che già affliggono il quotidiano vivere. Un termine che definisce il comportamento di bande di ragazzi che sostenendosi l'uno con l'altro spingono un componente ad importunare una ragazza fino anche a palpeggiarla. In altre parole trattasi di violenza. Trento, purtroppo, non è un’isola felice, in tal senso.

A denunciare quanto accaduto alla figlia, nella zona del Ponte dei Cavalleggeri, è la mamma di una studentessa universitaria (omettiamo volutamente qualsiasi riferimento all’identità delle due donne). “Mia figlia camminava tranquillamente lungo il Fersina – racconta – quando, all'altezza del Ponte dei Cavalleggeri, ha notato un gruppo di ragazzi, tra l’altro tutti senza mascherina e a stretto contatto l'uno con l'altro, che hanno cominciato a fissarla. Pensando, probabilmente, che mia figlia non sentisse nulla per via delle cuffiette musicali che indossava, hanno iniziato a rivolgere battute pesanti incitando così uno del gruppo ad avvicinarla per toccarle il sedere. Fortunatamente, nelle cuffie non aveva la musica e dunque ha potuto anticipare il tutto ed evitare la palpeggiata. A quel punto i ragazzi hanno cominciato a insultarla rivolgendole offese pesanti”.

La ragazza riesce ad evitare di venire accerchiata dal branco e si allontana. Una volta a casa racconta l'accaduto e lo pubblica sul suo profilo Instagram scatenando commenti che sostanzialmente giustificavano o minimizzavano l'accaduto, che l'hanno fatta persino stare peggio. “Non è possibile che una ragazza debba domandarsi se quanto è successo sia colpa sua e si faccia assalire dai sensi di colpa. Deve essere libera di poter uscire di casa con la gonna e i tacchi senza problemi”.

La mamma è rimasta colpita anche da un altro aspetto: “Per tranquillizzarla, ho parlato con mia figlia che mi ha raccontato come il cat calling succeda molto più spesso rispetto a quanto si pensi, anche a Trento, e come le sue amiche lo subiscano senza avere la forza di reagire. Preferiscono non uscire di casa, cambiare abitudini per non essere prese di mira, ma io dico che hanno il diritto di vivere in libertà. Se ti piace uscire con la gonna lo devi poter fare come lo abbiamo sempre fatto. Non devono essere le donne a cambiare abitudini, ma gli altri ad adeguarsi”. Che consiglio ha dato a sua figlia? “Quello di non avere paura e di non farsi condizionare. Non dobbiamo farci sopraffare dai timori, abbiamo il diritto di vivere come vogliamo”.