A Trento prima la partita di rugby e poi l’abbuffata di polenta

TRENTO. «Lo spirito giusto per una giusta causa. Ci hanno invitati e noi abbiamo subito accettato anche in considerazione del fatto che alcuni componenti della fazione dei Gobi giocano a rugby». Lo dice Marco Lazzeri, presidente della Confraternita dei Ciusi e dei Gobj nonché della Pro Loco Trento Centro. L’occasione è offerta dalla partita di rugby in programma questo pomeriggio alle 15.30, al campo dell’Asd Rugby Trento di via Fersina, per la sfida tra il Rugby Trento ed il Rugby Feltre, nella quarta giornata dei playoff.

Come illustra ancora Marco Lazzeri – che confidava pure nel ritorno del sole dopo le più che necessarie piogge dei giorni scorsi – nel corso della cerimonia d’apertura Ciusi e Gobj, arbitri e strozere, accompagneranno l’inizio della partita mentre per il terzo tempo, l’aspetto più bello di questo sport, che unisce sempre atleti e tifoserie, insieme ai tanti volontari, prepareranno dei piatti tradizionali trentini, dall’immancabile polenta alle prelibatezze dalla brace.

L’appuntamento per tutti è per le 15 al campo dell’Asd Rugby Trento in via Fersina. C.L.