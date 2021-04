A Trento non decolla la protesta dei toelettatori di animali: in pochi in piazza

TRENTO. La partecipazione alla manifestazione, svoltasi nella mattinata di giovedì 1 aprile sotto il palazzo della Provincia, da parte dei toelettatori di animali è stata al di sotto delle aspettative, ma è servita a dar voce a una delle categorie professionali che in zona rossa non possono lavorare.

Il motivo della contestazione è l’inserimento nell’elenco delle attività che prestano “servizio alle persone” non avendo forma giuridica propria. L’obbligo di chiusura, protestano i lavoratori trentini, non è però totale: in Veneto è permessa l’attività a domicilio, mentre in Lombardia ed in Emilia i negozi sono regolarmente aperti. Ed era proprio questa seconda ipotesi che si sarebbe voluta proporre al Presidente Fugatti: “Ci abbiamo provato e va bene così. Certo mi sarei aspettata – dichiara l’organizzatrice della manifestazione Noemi Alessandra Zanella – una partecipazione maggiore da parte dei miei colleghi ed in particolar modo di quelli di Trento. Invece sono arrivati dai paesi, ma siamo comunque riusciti a suscitare un’attenzione mediatica, abbiamo parlato della nostra situazione con chi è fermato. Adesso non possiamo fare altro che aspettare".

Un’idea uscita dal sit in è che i presenti possano costituire un comitato di categoria che potrebbe trasformarsi in seguito in una sorta di direttivo per una realtà che deve prima di tutto arrivare quell’unità che oggi manca.