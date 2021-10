A Povo le piante si “mangiano” pure i lampioni (e la stradina rimane al buio)

TRENTO. Da una parte le aree verdi, che aiutano a far “respirare” un intero quartiere oltre che evitare l’avanzata del cemento, dall’altra le stesse aree verdi che vanno tenute sempre a posto per una questione di decoro e per evitare che le piante arrivino a “mangiarsi” il territorio rischiando anche di compromettere la sicurezza.

È il caso della stradina di Povo che collega Piazza Manci a via Sabbioni.

Ecco la segnalazione di Vania: «Le piante della proprietà Barbareschi escono sulla stradina comunale danno fastidio al passaggio oltre a coprire l'illuminazione pubblica.

Di sera la stradina è praticamente buia.

La stradina è il collegamento da piazza Manci a via Sabbioni, dietro la farmacia di Povo».

