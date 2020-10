Trento, mercatino di Natale con tre piazze e controlli all'ingresso

TRENTO. Accessi controllati, termoscanner, obbligo di mascherina, igienizzazione delle mani e distanziamento. Il mercatino di Natale si prepara ad un'edizione che necessita di misure di sicurezza sanitaria straordinarie.

Comune e Apt ce la stanno mettendo tutta, pur in un'annata particolarmente complessa, ma eventuali stop del governo o pesanti limitazioni naturalmente sono da mettere in conto e in caso ci si dovrà adeguare.

Proprio per garantire spazi più ampi le piazze, quest'anno, saranno tre: a piazza Fiera e piazza Battisti si affiancherà infatti piazza Dante, con ben 41 casette.

Per evitare assembramenti agli stand enogastronomici, la somministrazione di cibo e bevande, su ogni piazza, avrà una sezione a parte, anche perché solitamente per questa categoria i tempi di permanenza sono maggiori rispetto all'ambito dei prodotti e dell'artigianato.