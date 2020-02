Trento Film Festival, via alle iscrizioni per i volontari

TRENTO. Aperte sul sito www.trentofestival.it le iscrizioni per partecipare come volontario alla 68/a edizione del Trento Film Festival, in programma da 25 aprile al 3 maggio.

Quest'anno, grazie al contributo della Fondazione trentina per il volontariato sociale, sarà attivato un percorso di formazione sullo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici. I volontari saranno impegnati sui diversi fronti del festival, dal front office all'accoglienza degli ospiti, dalle sale cinematografiche a MontagnaLibri e all'ufficio stampa.

Per diventare volontari è necessario compilare un formulario online entro il 27 marzo, mentre per partecipare al percorso formativo la richiesta va inviata entro il 3 marzo.

Per informazioni: staff trentofestival.it e https://trentofestival.it/edizione-2020/adesione-volontari/.