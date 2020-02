Trentino, tre turisti positivi al Coronavirus

TRENTO. Tre persone sono risultate positive al Coronavirus in Trentino. Lo ha annunciato il presidente Fugatti in conferenza stampa in diretta Facebook.

Si tratta di una famiglia di turisti lombardi alloggiati in una casa privata in una località che non è stata resa pubblica e avrebbero avuto pochi contatti con l'esterno.

Non gravi le loro condizioni (avevano febbre bassa) ed è già in corso il trasporto in Lombardia. Per Fugatti "non siamo di fronte a una situazione di rischio".

I residenti nei comuni oggi in quarantena dovranno tornare nei luoghi di residenza, come prevedono i protocolli nazionali.