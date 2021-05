Trentino in zona bianca dal 14 giugno

TRENTO. Il Trentino ha dati da zona bianca: 45 casi ogni 100 mila abitanti, sotto la soglia dei 50. Se i dati resteranno al di sotto, il passaggio avverrà il 14 giugno. L'incidenza nazionale si attesta a 46 casi ogni 100mila abitanti.

Numeri compatibili con la zona bianca anche per altre dodici regioni. Sarebbe questa l'attuale situazione nel paese secondo l'elaborazione fatta dal sito 'Quotidiano sanità' sulla base del bollettino giornaliero del ministero della Salute.

Secondo la tabella riportata sul sito, oltre al Trentino hanno un'incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti: Abruzzo (35), Emilia Romagna (45), Friuli Venezia Giulia (17), Lazio (46), Liguria (28), Lombardia (45), Molise (12), Piemonte (49), Puglia (49) Sardegna (13), Umbria (28) e Veneto (30).

Per Friuli, Molise e Sardegna la zona bianca scatterà lunedì 31 maggio, essendo trascorse le 3 settimane consecutive con un'incidenza sotto i 50 casi. Se non ci sarà un peggioramento della situazione e un nuovo aumento dell'incidenza, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno invece in zona bianca il 7 giugno mentre per le altre il passaggio sarà il 14 giugno.