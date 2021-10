Trent’anni dalla beatificazione di santa Paolina Visintainer: convegno e mostra al Vigilianum

TRENTO. In occasione dei trent’anni dalla beatificazione di santa Paolina Visintainer, nata nel 1865 a Vigolo Vattaro ma brasiliana di adozione (dove emigrò con la famiglia quando aveva meno di 10 anni), nuova doppia iniziativa per farne conoscere la vita e le opere: un convegno nel pomeriggio di domenica 17 ottobre e la contestuale apertura di una mostra nelle sale del Polo culturale diocesano Vigilianum.

Gli appuntamenti presentati oggi al Vigilianum dall’Arcivescovo emerito mons. Luigi Bressan e dal sindaco della Vigolana Palo Zanlucchi.

L’apposito comitato voluto da Zanlucchi, già ai primi di luglio – per l’anniversario della morte della santa, avvenuta il 9 luglio 1942 – aveva organizzato a Vigolo Vattaro una serie di eventi; ora si guarda al 30° anniversario della beatificazione, avvenuta in Brasile a Florianopolis il 18 ottobre 1991 ad opera di papa Giovanni Poalo II che l’avrebbe poi proclamata santa il 19 maggio 2002.

A Vigolo Vattaro, lunedì 18 ottobre ad ore 18 l’arcivescovo Lauro Tisi celebrerà una s. Messa, mentre il giorno precedente, nel pomeriggio di domenica 17 al Vigilianum a Trento, grazie a un convegno ed una mostra celebrativa organizzata dal Comune della Vigolana, dall’Unità Pastorale Santa Paolina e dall’Arcidiocesi di Trento, saranno estese le iniziative dal paese natale della santa al capoluogo.

Convegno e mostra al Vigilianum

Nel pomeriggio di domenica 17, con inizio alle ore 16, è in programma un convegno avente come tema centrale la testimonianza di Santa Paolina (al secolo Amabile Visintainer), con il percorso vocazionale, che la porterà a fondare in Brasile la Congregazione delle Piccole Suore dell’Immacolata Concezione, attualmente presenti anche a Vigolo Vattaro. Sarà inoltre descritto l’iter canonico per accertare le virtù eroiche di Santa Paolina, prima per la beatificazione e quindi per la canonizzazione.

Moderati da Carlo Bridi (anima organizzativa della duplice iniziativa), al convegno interverranno per un saluto Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di

Trento, Franco Ianeselli, sindaco di Trento, Paolo Zanlucchi, sindaco dell’Altopiano della Vigolana, e Tiago Dalsasso, sindaco di Nova Trento (Brasile).

Seguiranno gli interventi dell’arcivescovo emerito mons. Luigi Bressan (“Il valore delle testimonianze”), di padre Giancarlo Girardi, verbita, già postulatore (“Santa Paolina, madre degli ultimi: il suo cammino di santità”), suor Anna Tomelin, già direttrice del santuario di santa Paolina a Nova Trento, la città fondata dagli emigrati trentini (“Paolina dal Brasile per il mondo”), Marilena Guerra, giornalista (“19 maggio 2002, emozioni di una giornata a Roma”) ed Elis Facchini, giornalista (“La grande devozione per Santa Paolina in Brasile e nel Sud America”).

Al termine del convegno, verrà inaugurata la mostra che resterà poi aperta fino al 20 novembre (dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17 e il martedì mattina riservato alle scuole).

L’accesso al convegno sarà consentito solo con green-pass (prenotazione obbligatoria scrivendo una mail ad altopianodellavigolana@biblio.tn.it). All’interno della sala conferenze del Vigilianum è ammesso un numero massimo di 45 persone. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’associazione Trentini nel Mondo.

Il percorso della mostra

La mostra sarà allestita in una sala del piano terra del Vigilianum e comprenderà una serie di materiali per illustrare la vita della Santa: tre brevi video curati da Carlo Bridi di circa 6 minuti l’uno che riguardano tre aspetti: la situazione socio economica di Vigolo al momento della nascita e nei primi 10 anni di vita di Amabile; l’emigrazione in Brasile, la fondazione della Congregazione, le opere di madre Visintainer fino alla sua morte; il terzo video riguarda la beatificazione, la canonizzazione ed alcune testimonianze sulla santa. La proposta in video si accompagna ad un percorso fotografico, mentre un’ulteriore sezione della mostra riporta documenti storici di grande valore legati alla vicenda terrena della Santa di Vigolo Vattaro.

La visita sarà organizzata per gruppi su prenotazione. Particolarmente importante sarà la presenza organizzata delle scuole alle quali è riservato anche il martedì mattina dalle 8.30 alle 12.30.

Anche per l’accesso alla Mostra, così come per il convegno, è necessario disporre del green pass da esibire all’entrata, in base alle normative vigenti.