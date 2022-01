Trasporti pubblici, da domani in Trentino obbligo di mascherina Ffp2 per chi ha più di 6 anni

TRENTO. Da domani (12 gennaio) tutti coloro che hanno più di 6 anni dovranno indossare la mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto pubblici in Trentino, sia che si tratti di servizi speciali, verso centri educativi per portatori di handicap, o di servizi di linea.

Dal 10 di febbraio chi ha più di 12 anni dovrà aver il Green Pass rinforzato, dunque aver fatto almeno la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni.

Fino a quella data, ha detto oggi in conferenza stampa il governatore Maurizio Fugatti, ci sarà "una proroga per mettere gli studenti e chi non ha avuto tempo, non ha potuto o non ha voluto, nelle condizioni di vaccinarsi perché prima non c'erano stati i tempi per poterlo fare, dopodiché il provvedimento nazionale e le regole saranno applicate e non ci saranno altre proroghe".

Tra il 10 e il 20% di personale in Trentino Trasporti e Trenintalia è assente in questo momento. I servizi vengono comunque garantiti negli orari di punta, “abbiamo autorizzato Trentino Trasporti a sospendere il servizio festivo extraurbano”, ha detto il dirigente del Dipartimento trasporti Roberto Andreatta.