Tragedia in val dei Mocheni: uccisa la pastora Agitu

FRASSILONGO. Una terribile notizia arriva dalla valle dei Mocheni: Agitu Ideo, la giovane pastora diventata simbolo dell’integrazione in valle dei Mocheni, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione, a Maso Villata. Sul posto i carabinieri.

Agitu Gudeta Ideo, pastora etiope di 42 anni che da tempo viveva in Trentino e diventata simbolo di integrazione è stata trovata morta nella sua casa in valle dei Mocheni, dove aveva avviato un'azienda agricola, la Capra Felice, a Frassilongo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio.





























Sul corpo della donna, da quanto si apprende sarebbero infatti state trovate alcune lesioni. I carabinieri sono sul posto assieme al magistrato in attesa del medico legale, che potrà chiarire le cause del decesso una volta effettuato un primo esame sul corpo della quarantaduenne.

Circa due anni fa, Agitu aveva ricevuto minacce a sfondo razziale e lo scorso mese di gennaio, l'autore era stato condannato a 9 mesi per lesioni dal tribunale di Trento ma non per stalking finalizzato alla discriminazione razziale, come chiedeva l'accusa.

Solo due mesi Agitu aveva ricevuto la Bandiera verde di Legambiente. La cerimonia si era svolta a Trento, nel negozio di piazza Venezia che la donna aveva aperto da poco. La motivazione del riconoscimento parlava di «determinazione e passione nel portare avanti un’importante esempio di difesa del territorio, di imprenditoria sostenibile e di integrazione».

«Sono soddisfatta, questo riconoscimento importante è per me inaspettato ed è una gioia», erano state le prime parole pronunciate dalla pastora. Nell’occasione, i vertici locali di Legambiente avevano ricordato la storia di Agitu, «imprenditrice arrivata in Trentino dall’Etiopia, dopo essere fuggita con la famiglia per le minacce di arresto da parte del governo, visto il suo impegno contro il fenomeno del landgrabbing, vale a dire l’accaparramento di terre da parte di multinazionali, a danno degli agricoltori locali. Nella provincia di Trento ha creato un’azienda agricola che si occupa dell’allevamento di capre, recuperando allo scopo terreni demaniali abbandonati da altri allevatori o coltivatori e ristrutturando un vecchio edificio cadente, ricavandone un caseificio. Da quando si è insediata ha lavorato sempre con profondo rispetto del territorio, contribuendo alla sua cura e valorizzando anche le razze caprine autoctone. Le capre del suo allevamento, condotto attraverso il metodo biologico, sono infatti di razza Mochena, una razza locale a rischio di estinzione».