Tragedia all'alba: muore un ragazzo di 17 anni

VAL MARTELLO. Gravissimo incidente questa mattina (domenica 31 maggio) poco prima delle 6 in Val Martello. Un'auto con quattro giovani a bordo è uscita di strada, finendo nella scarpata. La vettura si è cappottata più volte. Nello schianto è morto un ragazzo di appena 17 anni. Il guidatore ha perso il controllo del mezzo in curva, alla fine di un rettilineo. Prima di finire nel prato accanto alla strada, il veicolo ha abbattuto un palo della luce.

Per il diciassettenne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Un altro ragazzo in gravi condizioni è stato trasportato dal Pelikan 2 all'ospedale di Merano. Feriti anche gli altri due giovani a bordo dell'auto: un ragazzo trasportato all'ospedale di Silandro, e una ragazza medicata sul posto.

Foto: Vigili del fuoco Laces

Foto: Vigili del fuoco Laces