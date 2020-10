Torna in video il Bepi da Calceranica. Assieme a un orso perito...

TRENTO. Vi ricordate del Bepi da Calceranica, che la primavera scorsa - in tempi di lockdown - fu protagonista di una rocambolesca fuga sotterranea per raggiungere il panificio della Selene, in un video che divenne virale sul web?

Ebbene, è tornato. E questa volta è alle prese nientemeno che con un orso. Così presenta la sua nuova avventura: "A Calceranica al Lago una notte di fine estate si trasforma in un'inquietante avventura per gli abitanti. Un orso fuggito dal recinto del Casteller, a Mattarello, si aggira per il paese. Tra il protagonista del video e il plantigrado pare ci sia però una strana empatia. Alla fine, una delle più terribili creature viventi subirà un duro colpo".

Il filmato, dal titolo "L'orso perito", è "basato su una storia vera al 50%", viene spiegato. Perché? Per capirlo dovete vederlo. Eccolo.

Con le voci di Mario Cagol, Davide Della Corte, Nunzio Messere e con Sammy2002, Marc Leon e naturalmente el Bepi da Calzeranega. Hanno collaborato K3 (supporto generale), Cicciorsa76 (orso), Mario Cagol come costumista.

Per gli appassionati del dietro le quinte, ecco alcune foto di scena: