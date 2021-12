«Terza dose “booster”, un mare di telefonate a vuoto e intanto mio padre non è ancora protetto»

TRENTO. La maratona vaccinale ha dato un’ulteriore e importante spinta alla campagna vaccinale in Trentino: sono state 70mila le dosi inoculate, anche se ci si attendeva sicuramente di più per quanto riguarda le prime dosi.

Ora la situazione è tornata alla normalità ma gli inviti a proseguire con le vaccinazioni proseguono da parte dei medici e dei vertici della sanità trentina.

Qualche intoppo organizzativo può esserci, e come sempre le segnalazioni che arrivano a “Dillo al Trentino” vengono pubblicate da una parte per aiutare i nostri lettori a vedere risolti i loro problemi, e dall’altra per cercare di spronare a migliorare le cose.

Francesca ha inviato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per raccontare l’esperienza con la vaccinazione “booster” di suo padre, ancora non completata nonostante fiumi di telefonate andate per lo più a vuoto.

Ecco il racconto di Francesca: «Buongiorno. Da giorni ormai sentiamo appelli al buonsenso, vediamo Fugatti e i suoi assessori in tv, in diretta Facebook a chiedere la collaborazione dei cittadini, leggiamo statistiche, che ci forniscono i vertici di Apss, in cui i numeri dicono che dopo 5 mesi dall'ultima dose la protezione cala drasticamente.

Mio padre, settantenne, a dicembre 2020 prende il Covid. Si fa venti giorni di ricovero, tra ospedale e residenza di Volano. Torna a casa in condizioni pietose, allettato, incapace di mangiare da solo, col pannolone e con un'invalidità certificata del 100%.

Ad aprile gli viene fatta la vaccinazione Covid, a domicilio, perché, ovviamente non è trasportabile se non in ambulanza.

Circa quattro settimane fa, mia madre, viene contattata dall'Apss di Mezzolombardo per sapere se entrambi vogliono fare il richiamo.

Alla sua risposta affermativa si sente dire che verrà ricontattata, perché stanno solo raccogliendo le adesioni.

Nel frattempo, mio padre, viene visto, sempre a domicilio, da un neurologo che, considerata la sua situazione (ex oncologico, cardiopatico, parkinsoniano) sconsiglia la vaccinazione contemporanea anticovid e antinfluenzale, suggerendo di attendere un paio di settimane fra una somministrazione e l'altra.

Quindi il medico di base decide di attendere per l'antinfluenzale, visto che l'anticovid è più urgente.

Ma da Mezzolombardo nessuna notizia.

Così, per guadagnare almeno qualche punto contro pandemia e influenza, porto mia madre a fare sia l'antinfluenzale che il booster e riservo lo stesso trattamento a me stessa e a tutta la mia famiglia.

Siccome so benissimo che, nonostante tutti intorno a lui siano vaccinati, mio padre rischia grosso, provo a chiamare a Mezzolombardo, ma il servizio è attivo dal lunedì al mercoledì.

Decido che non sarà certo un ambulatorio chiuso a fermarmi, e tento un'altra via, provo con Cles, dove il telefono squilla costantemente a vuoto.

Dopo aver chiamato inutilmente mezzo Trentino, finalmente riesco ad avere un numero di Mezzolombardo, dove al telefono, dopo aver spiegato la situazione, mi sento dire “ah, ma non è che magari quando l'hanno chiamata ha detto di non voler fare il booster?”.

Eh niente, forse fra DUE settimane mio padre avrà la grazia di ottenere la vaccinazione.

Ad oggi, comunque, a otto mesi dall'ultima dose di Moderna, mio padre si trova senza richiamo e pure senza antinfluenzale, mentre Fugatti appare disorientato e frignante perché non ha raggiunto l'obiettivo delle 100 mila dosi», conclude con amarezza Francesca.

