Tentato furto in abitazione, tre giovani donne denunciate a Riva

RIVA. La Polizia di Stato ha denunciato tre giovani donne di cui una minorenne per tentato furto in abitazione.

Da alcuni giorni gli uomini del Commissariato di P.S. di Riva del Garda avevano sotto osservazione alcune zone del centro dove erano stati tentati, ed in un paio di casi realizzati, alcuni furti in abitazione. Il modus operandi dai malfattori era sempre lo stesso: prendevano di mira le porte senza blindatura e, con una tecnica molto artigianale, forzavano, con un cacciavite, il cilindro dalla serratura e con una chiave-pinza lo spezzavano. Per ultimo, con un supporto di plastica sollevavano il dente di chiusura delle porte ed entravano nelle abitazioni.



La Polizia di Stato, con l’Arma dei Carabinieri e con il supporto della Polizia Locale, ha così stabilito un piano di controllo nel centro storico di Riva del Garda, al fine di prevenire i furti e, comunque, nel caso si fossero ripetuti, di intercettarne gli autori.

Mercoledì 19 agosto, verso le ore 19.40, al centralino del Commissariato di P.S. di Riva del Garda è arrivata la chiamata di un cittadino che segnalava tre ragazze che avevano poco prima tentato di forzare la serratura della sua abitazione. Mentre la vittima del reato forniva la descrizione delle tre giovani, scattava il piano stabilito e le pattuglie iniziano a controllare le zone e le vie che potevano essere oggetto delle mire dei malfattori.

La Volante della Polizia di Stato, sulla base delle descrizioni fornite dalla Sala Operativa, ha notato le tre ragazze che percorrevano le vie del centro e, nonostante queste abbiano tentato di far perdere le loro tracce, entrando in dei negozi, gli Agenti, con l'aiuto dei Carabinieri, hanno bloccato le donne.

Condotte al Commissariato, grazie anche all’ausilio della Polizia Locale, le tre sono state perquisite: addosso a loro sono stati rinvenuti e sequestrati due cacciaviti, una chiave inglese regolabile, 190 euro in contanti, un mazzo di chiavi (presumibilmente usate per forzare le porte), un ritaglio di plastica sagomato (generalmente utilizzato per l’apertura delle porte a scatto) e due telefoni cellulari.

Durante l’identificazione gli Agenti hanno accertato inoltre che due delle ragazze fermate, rispettivamente di 28 e 22 anni di età, risiedono fuori regione, mentre è risultata risiedere all’estero la terza, di 16 anni.

Tutte, peraltro, risultavano già segnalate dalle forze di polizia del nord Italia per episodi analoghi.