«Teniamo aperti fino a sera i centri vaccinali anche dopo la maratona»

TRENTO. La “maratona vaccinale” in Trentino decisa dalla Provincia è nel pieno del suo svolgimento in tutte le varie località sul territorio e persino nel cortile del carcere di Trento: i centri vaccinali sono aperti da mattina a notte per dare una spallata decisiva al Covid.

Ma c’è anche chi pensa già al dopo e propone di allungare i tempi di apertura dei centri vaccinali anche nei suoi periodi di normalità.

Una sfida difficile dal punto di vista organizzativo, certo, ma l’obiettivo di aumentare la platea di vaccinati è talmente importante che si deve cercare di compiere ogni sforzo anche sul lungo periodo.

Francesco ha scritto una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per raccontare la sua esperienza in vista della dose “booster” di vaccino.

Scrive Francesco: «Premessa importante: ho fatto tutte e due le dosi precedenti del vaccino.

Risiedo a Trento e dopo aver tentato all'inizio per vari giorni di prendere un appuntamento al centro vaccinale di via San Vincenzo senza peraltro mai riuscirvi, infatti dava Cles, Malè, Tione, e così via, finalmente, sono riuscito a prenotare per il giorno 14 dicembre presso il centro di Mattarello.

A seguito del lancio della “maratona vaccinale” mi stanno ora arrivando svariati Sms che mi invitano a spostare l'appuntamento anticipandolo.

Ho provato a spostarlo con la funzione “gestisci appuntamenti dose booster” ma se non accetto il primo uscito, perché impossibilitato a recarmici e tento altre opzioni, il sistema mi dà errore e non mi lascia di fatto cambiare.

Ora mi chiedo: qual è la differenza se anzichè all'8 di dicembre mantengo l'appuntamento al 14?

Quanto può incidere sul rischio contagio una differenza di sei giorni se prendo tutte le precauzioni, come peraltro ho sempre fatto senza che nessuno dovesse costringermi?

E le persone anziane che magari vivono sole come potrebbero accettare un appuntamento alle 23.30?

Perché questa insistenza che assomiglia tanto a quella di certi operatori telefonici nel proporre le loro “irresistibili promozioni”?

Sarà che dopo l'8 di dicembre il centro verrà smantellato per lasciar posto alla costruzione della superarena del concerto di Vasco Rossi?

Non sarebbe stato più utile avere fin dall'inizio un orario “esteso”, diciamo di dodici ore, dalle 8 alle 20 sabati e domeniche compresi, senza chiedere a medici e operatori sanitari un tour de force, visto anche che sono in assenza di un rinnovo di contratto scaduto da ormai tre anni, promettendo invece loro 50 euro in più ogni ora con il conseguente aggravio di spesa che ne deriverà?

Inoltre, in riferimento alla mail del signore che si riferiva al tipo di vaccino inoculatogli, mi chiedo quali siano le reali motivazioni alla base della preferenza di uno rispetto all'altro, le scorte, la convenienza perché ne basta metà dose, o altro?

Come scritto giustamente nella mail che ho citato, tutti questi cambiamenti, queste sollecitazioni, oltre ad avere la parvenza di una pura operazione di marketing e propaganda, danno purtroppo ai No Vax elementi per poter suffragare le loro tesi», conclude Francesco.

