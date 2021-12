Tamponi, ecco i drive through ad accesso libero nei prossimi giorni

TRENTO. Nei prossimi giorni i drive through tamponi Apss saranno aperti per effettuare il tampone molecolare senza appuntamento per coloro che sono risultati positivi a un tampone antigenico rapido e devono effettuare, entro 72 ore, un tampone molecolare di conferma. Sabato 1° gennaio tutti i drive tamponi saranno chiusi.

Ecco le aperture:

Trento Località San Vincenzo, Mattarello Tutti i giorni della settimana 13.30 – 14.30

Rovereto Centro protezione civile via Pinera, Loc. Lavini, Marco di Rovereto Martedì Giovedì Domenica 09.00 – 09.30 Giovedì 30 dicembre Venerdì 31 dicembre Domenica 2 gennaio 13.30 - 16.30

Riva del Garda Centro servizi sanitari via Rosmini 5/b Lunedì Mercoledì Venerdì 12.00 – 12.30

Mezzolombardo Piazzale Centro sanitario San Giovanni via degli Alpini 7 Martedì Venerdì 12.00 – 12.30

Predazzo Parcheggio campo sportivo via Lagorai 115 Martedì Venerdì 14.00 – 14.30

Pergine Parcheggio ospedale riabilitativo Villa Rosa via Spolverine 84 Giovedì 30 dicembre 15.00-16.30.