Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, il direttivo si allarga

TRENTO. Nel corso dell’Assemblea Territoriale della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino della zona che comprende Piana Rotaliana e anche, da pochi mesi, Altopiano della Paganella e San Lorenzo Dorsino, svoltasi on line l’altro pomeriggio, il Comitato Tecnico Territoriale si è arricchito di due membri che operano sull’Altopiano della Paganella: Luca d’Angelo, dell’Apt Dolomiti Paganella, e Fabrizio Tonidandel, di Alpine Lounge Meriz di Fai della Paganella e di Family Chalet Dosson di Andalo. Ingressi che rafforzano il gruppo di lavoro con nuove competenze e una maggiore rappresentatività dei diversi territori coinvolti. Il Comitato Tecnico Territoriale ha infatti proprio il compito di raccogliere le istanze dei soci presenti sul territorio di riferimento – ovvero Piana Rotaliana, Altopiano della Paganella e San Lorenzo Dorsino – per riferirli ai propri Presidente e Vicepresidente territoriali in modo che questi li possano a loro volta portare all’attenzione del Comitato di Gestione della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.

Con le due new entry, dunque, il Comitato Tecnico Territoriale risulta così composto: Daniele Endrici, Cantina Endrizzi; Luca D’Angelo, Apt Dolomiti Paganella; Giulio de Vescovi, Azienda Agricola de Vescovi Ulzbach; Paolo Dorigati, Dorigati; Corrado Gallo, Cantina Roverè della Luna Aichholz; Tatiana Moresco, Ristorante da Pino; Elena Pasquazzo, Cantine Mezzacorona-Rotari; Leonardo Pilati, Cantina Rotaliana di Mezzolombardo; Martina Togn, Gaierhof Azienda Vinicola; Fabrizio Toninandel, Alpine Lounge Meriz e Family Chalet Dosson

I membri, al termine dell'incontro, hanno eletto Vicepresidente del Comitato Tecnico Territoriale lo stesso Luca D’Angelo, che andrà ad affiancare il Presidente Daniele Endrici fino alla fine del mandato ed entrerà appunto di diritto anche nel Consiglio della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. C.L.