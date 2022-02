Allarme incendio nella galleria dei Corzi, lungo la statale della Valsugana poco dopo le 18 di oggi, 3 febbraio. In base ad una prima ricostruzione un'auto si è incendiata mentre percorreva la strada in direzione di Pergine, e il fumo ha invaso la galleria. Sul posti ci sono decine di mezzi dei vigili del fuoco assieme ai sanitari. L'intervento è ancora in corso. D.P.