Soffocato da un panino, muore dopo due giorni di agonia 

SALORNO. Non ce l’ha fatta Karl Parteli, il 74enne di Salorno che giovedì 24 marzo era stato salvato da tre carabinieri che l’avevano soccorso mentre stava soffocando.

Ieri, 26 marzo, è morto all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove era stato ricoverato in condizioni molto gravi e in prognosi riservata. Giovedì Parteli stava tornando dai campi dove era solito aiutare il fratello nei lavori agricoli. Stava mangiando un panino all’altezza di un ponte lungo un tragitto per lui familiare, quando, a causa di un malore o per un boccone di pane ingerito troppo in fretta, aveva rischiato di soffocare finendo a terra.

Lo avevano soccorso i carabinieri di Egna mentre passavano nel corso di un normale servizio sul territorio.