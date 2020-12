Snowboard: a Carezza vittorie per Hofmeister e Karl

BOLZANO. Ramona Hofmeister e l'austriaco Benjamin Karl sono i vincitori del gigante parallelo di Coppa del Mondo di snowboard che si è svolto oggi al Passo Costalunga. L'atleta tedesca ha battuto la svizzera Ladina Jenny. In una finale maschile tutta austriaca, Karl ha avuto la meglio sul connazionale Andreas Prommegger. Il migliore tra gli Azzurri è stato Roland Fischnaller, arrivato quarto. Ramona Hofmeister dopo una buona fase di qualificazione conclusa al terzo posto, la ventiquattrenne è riuscita a sbaragliare la concorrenza nelle finali sulla pista Pra di Tori, ai piedi del Latemar.

Con quest'undicesima vittoria in Coppa del Mondo Hofmeister guida ora la classifica stagionale. Il risultato di Hofmeister, assieme alle ottime prestazioni delle compagne di squadra conferma il buon inizio di stagione delle germaniche: dietro la svizzera Ladina Jenny, battuta nella Big Final da Hofmeister, si è piazzata infatti la tedesca Selina Joerg, che ai quarti ha battuto l'altoatesina Nadya Locher (Postal) per un solo centesimo di secondo. In quarta posizione si è piazzata un'altra tedesca, Cheyenne Loch prima dopo le qualificazioni. Con quest'undicesima vittoria in Coppa del Mondo Hofmeister guida la classifica stagionale. Benjamin Karl si è affermato al termine di una finale combattutissima: nella sfida tutta austriaca contro Andreas Prommegger ha raggiunto il traguardo con un solo centesimo di secondo di vantaggio. Per il trentacinquenne questa non è la prima vittoria sulla pista Pra di Tori, ma un gradito ritorno: dopo le vittorie nel 2011, alla primissima edizione della Coppa del Mondo a Carezza, e nel 2016, con questa segna il record di successi sulla pista a Passo Costalunga. Al terzo posto si è piazzato lo sloveno Zan Kosir, che si è affermato nella finalina per il terzo posto contro l'Azzurro Roland Fischnaller (Funes). Roland Fischnaller e il gardenese Daniele Bagozza, che aveva brillato nelle qualificazioni concluse con il miglior tempo, si sono affrontati nei quarti di finale vinti dallo snowboarder di Funes con un vantaggio di tre centesimi di secondo. Nella semifinale Fischnaller è stato battuto da Prommegger. Il vipitenese Aaron March, che nelle qualificazioni aveva ottenuto il quarto tempo, è uscito agli ottavi contro lo svizzero Nevin Galmarini. Dopo questa tappa la Coppa del Mondo si fermerà per una pausa. Passata l'intensa settimana italiana, quindi, gli snowboarder tireranno il fiato in vista delle prossime fatiche: le competizioni riprenderanno il 9 gennaio a Scoul, in Svizzera, dove le atlete e gli atleti saranno impegnati in un altro gigante parallelo.