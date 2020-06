Simulato il rientro in classe a settembre in Trentino: servono il doppio dei prof

TRENTO. Organici di docenti largamente insufficienti. E' quanto emerge dalle simulazioni delle scuole sulla ripartenza a settembre, che stanno arrivando al Dipartimento della Conoscenza della Provincia di Trento. Ciò mantenendo fermo l'orario minimo di 26 ore settimanali alle primarie e di 30 ore alle medie e alle superiori.

Lina Broch, dirigente di Trento 3, nel cui ambito si trovano le medie Bronzetti Segantini di via Veneto, spiega: «Mentre per le primarie siamo più o meno in linea e dovremmo farcela a coprire le 26 ore di tempo scuola, per le medie con l'organico attuale arriviamo a coprire 17 ore su 30, vuol dire che manca almeno il 40% degli insegnanti. Io farò le cose con le risorse a disposizione, se non ci saranno docenti in più dovrò ridurre il tempo scuola».

Anche la dirigente di Trento 6, istituto che comprende le medie Manzoni, Paola Pasqualin mette il dito sulla piaga: «Dalle nostre simulazioni emerge che alle primarie dovremmo avere meno problemi. Anche con il distanziamento dovremmo riuscire a mantenere le lezioni fino al venerdì. Ma alle medie le simulazioni dicono che dovremo andare anche al sabato e che serviranno più docenti. Molti più docenti».

