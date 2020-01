Sicurezza stradale, nel 2019 sospese 1737 patenti in Trentino

TRENTO. Prevenire e contrastare gli incidenti stradali: questo il tema oggetto del vertice svoltosi oggi in prefettura a Trento e presieduto dal Commissario del governo Sandro Lombardi. Un vertice a cui hanno partecipato anche il questore Giuseppe Garramone, il comandante provinciale dei carabinieri Salotti, il dirigente della polizia stradale Tognarelli, e i comandanti delle polizie locali più strutturate della provincia.

Durante la riunione è stato fatto il punto della situazione su città e provincia facendo riferimento alla rilevazione statistica dei dati disponibili sulle violazioni contestate agli automobilisti. All'incontro ha preso parte anche un rappresentante della giunta provinciale, il cui contributo è stato richiesto con l'obiettivo di sollecitare anche i Comuni su quelle misure che possono migliorare la tenuta e la sicurezza delle strade(illuminazione, segnaletica, percorsi per pedoni, dissuasori di velocità).

Per quanto riguarda i dati relativi al 2019, con un trend in linea a quello degli anni precedenti, sono state sospese 1.737 patenti di guida di cui 842 per guida in stato di ebbrezza, 63 per guida in condizioni alterate da assunzione di stupefacenti, 197 per superamento dei limiti di velocità, 286 per sorpasso vietato. Il prefetto Lombardi ha poi evidenziato la necessità di intervenire partendo dalle scuole, con percorsi educativi che sensibilizzino sul rischio nell'uso di stupefacenti o nell'abuso di alcolici, e ha posto l'accento sul rischio che comporta anche l'utilizzo degli smartphone alla guida. Sono stati inoltre richiesti nuovi servizi mirati di prevenzione: polizia, carabinieri e polizie locali si occuperanno di controlli straordinari e simultanei su tutto il territorio provinciale, negli orari e nelle zone ritenute maggiormente a rischio, con l'ausilio anche di personale sanitario.