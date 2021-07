Si torna a morire di Covid in Trentino: una vittima

TRENTO. Dopo tanto tempo si azzera in Trentino il computo dei nuovi contagi giornalieri da covid-19: il bollettino parla di nessun caso sia dai test antigenici sia da quelli molecolari, su un totale di 350 tamponi. Si registra però un decesso, avvenuto in ospedale. Con questo decesso – informa la Provincia - resta un solo paziente in alta intensità, mentre il reparto di rianimazione continua ad essere libero da pazienti covid.

Due sono i nuovi guariti. Le vaccinazioni intanto sono arrivate a quota 473.147 (di cui 187.474 seconde dosi). Le dosi per le fasce over 80, 70-79 e 60-69 sono rispettivamente 66.070, 86.063 e 96.307.