BOLZANO. Dopo molte settimane senza decessi si torna a morire di Covid in Alto Adige: nelle ultime 24 ore l’Azienda sanitaria segnala purtroppo una nuova vittima che porta il conto totale da inizio pandemia a 1185 morti.

Giornata negativa anche per il numero di nuovi contagi: 90.

A livello provinciale ad oggi (31 agosto) sono stati effettuati in totale 629.698 tamponi su 234.463 persone.

Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 90 nuovi casi Sono 90 i nuovi casi di positività rilevati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. 4 i pazienti in terapia intensiva. Tornano i decessi: uno.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (30 agosto): 857

Nuovi casi testati positivi da PCR: 39

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 49.737

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 629.698

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 234.463 (+206)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.776.168

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 27.151

Test antigenici eseguiti ieri: 6.214

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 51

Test nasali eseguiti fino al 30.08.2021: 831.218 test totali, 1.011 risultati positivi, di cui 451 confermati, 355 PCR negativi, 205 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 21 (al 30/08)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 7 (al 30/08)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 4 (al 30/08)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.185 (+1)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.402

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 139.404

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 140.806

Guariti totali: 74.958 (+93)