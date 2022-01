Scuole trentine, 5 mila ragazzi contagiati e assente il 10% dei docenti

TRENTO. Nel secondo giorno di rientro sui banchi dopo le feste di Natale sono circa 5 mila gli studenti assenti da scuola in Trentino, circa 3600 sono contagiati e gli altri hanno avuto contatti con una persona positiva e quindi sono in isolamento. Lo ha comunicato oggi (11 gennaio) in conferenza stampa il dirigente provinciale del Dipartimento istruzione Roberto Ceccato.

Per quanto riguarda i docenti, è assente il 9-10% del personale: 200 insegnanti sospesi e 350 in quarantena con il Covid.

Sono tra le 20 e le 25 le classi attualmente in quarantena.

"Finché i numeri ce lo consentono siamo fortemente convinti che la scuola debba rimanere in presenza”, ha sottolineato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti riprendendo le parole pronunciate ieri dal premier Draghi “Non possiamo pensare che i ragazzi vadano in pizzeria la sera ma la mattina non possano andare a scuola, sarebbe un controsenso”.