Sciopero dei sindacati di base: no al Green Pass. Disagi ai servizi. Corteo in città

TRENTO. Si sta svolgendo anche in Trentino lo sciopero generale proclamato per oggi (11 ottobre) a livello nazionale dai sindacati di base per protestare contro il Green Pass (che dal 15 ottobre sarà obbligatorio su tutti i luoghi di lavoro).

Lo sciopero interessa sia il settore pubblico che quello privato, con inevitabili ripercussioni sui servizi, dai trasporti alla scuola, dove oggi si sono subiti disagi.

A Trento hanno sfilato in oltre 500 secondo la questura (1500 secondo gli organizzatori) partendo da piazza Dante, sotto il palazzo della Provincia, per contestare il governo Draghi che ha imposto la certificazione verde ma anche la giunta Fugatti che sta applicando le regole nazionali.

Contro il vaccino e contro il green pass: manifestazione davanti alla Provincia In piazza anche questa mattina il popolo no vax e no green pass: un presidio si è radunato questa mattina davanti al palazzo della Provincia, in piazza Dante.

Dopo un lungo intervento di Ezio Casagranda, funzionario dell'Usb davanti al palazzo della Provincia, ha preso il via verso le 10 il corteo dei manifestanti che, seguendo le auto con gli impianti di amplificazione degli slogan, hanno percorso le vie della città, da piazza Dante al Buonconsiglio, dal Tribunale all'aAzienda sanitaria ed all'Associazione industriali di via Degasperi.

"Ci siamo" la presenza più nutrita: “Il popolo italiano è stanco, arrabbiato, violentato e stuprato... ma dignitoso e determinato più che mai! Sono da condannare gli episodi di violenza? Si, tutti ed in ogni forma, sia quelli visti nelle ultime ore da parte di provocatori infiltrati, così come anche quelli perpetrati dal governo che ci sta violentando a tutti i livelli da quasi due anni", hanno scritto ieri in un lungo comunicato stampa dopo la guerriglia di Roma. C.L.