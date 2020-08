Sciopero autostrade, aderisce anche il personale di A22

TRENTO. La Uiltrasporti e la Filt Cgil del Trentino confermano la partecipazione allo sciopero nazionale del comparto autostradale, fissato per domenica 9 e lunedì 10 agosto, del personale di A22-Autostrada del Brennero. In una nota, il segretario generale aggiunto della Uiltrasporti, Franco Cerbaro, afferma che ad alcuni impiegati della società sia stato imposto un cambio di orario senza un preventivo confronto sindacale.

«La scelta del cambio di orario ha creato dei malumori tra i lavoratori, perché per circa una sessantina di persone si è passati ad una turnazione comprendente il sabato, con conseguente penalizzazione di chi deve gestire dei figli minori a casa, distante dalla sede o con contratto di lavoro part-time», aggiunge Cerbaro. Una ulteriore situazione di disagio degli impiegati di A22, riporta la nota, è ascrivibile alla richiesta dell'azienda di sopperire alla mancanza strutturale di personale con funzioni esattoria a fronte del ritorno alla normalità del volume di traffico.

«Mancano all'appello numerosi lavoratori che gli altri anni coprivano l'estensione dei turni e le ferie. A22 si ostina a non farsi carico della carenza di organici in questo comparto, pur avendo la capacità finanziaria per far fronte alle nuove assunzioni. Il risultato è che si scarica l'obiettivo del risparmio sui lavoratori più fragili e meno tutelati e si offre un servizio peggiore all'utenza», sottolineano i segretari provinciali di Trento e Bolzano della Filt Cgil, Stefano Montani e Anita Perkmann.