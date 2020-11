Sci in Trentino, verso l'apertura degli impianti il 15 dicembre

TRENTO. Il 15 dicembre potrebbe essere la data scelta per l'apertura degli impianti di risalita. Lo ha detto l'assessore al Turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni, parlando ai giornalisti in videoconferenza della riunione che si è tenuta lunedì sera tra le Regioni.

«L'incontro sui protocolli per gli impianti a fune si è concluso trovando una sinergia completa dalla Val d'Aosta fino al Friuli. Al termine è stata proposta la disponibilità di tutte le Regioni a provare a trovare insieme una data comune di apertura degli impianti. Tutti quanto hanno concordato sul fatto probabilmente potrebbe essere la soluzione ottimale. Il 15 dicembre c'è la Coppa del Mondo in Val Gardena e quindi quella potrebbe essere la data di inizio stagione. Credo ci siano buone possibilità come ci sono buone possibilità a fare un ragionamento comune per quanto riguarda i lavoratori degli impianti a fune», ha precisato Failoni.