Scarica di sassi danneggia la loro corda, scalatori recuperati sul gruppo del Sella

TRENTO. Il Soccorso Alpino del Trentino ha recuperato due scalatori, un uomo di 47 anni residente in provincia di Brescia ed una donna di 41 anni residente a Verona, che hanno dato l'allarme dopo essere rimasti bloccati da una scarica di sassi che ha danneggiato la loro corda mentre erano al quarto tiro sul Diedro Vinatzer, sul Piz Ciavazes, nel gruppo del Sella.

I soccorritori si sono calati con corda doppia per circa 90 metri dall'arrivo della via fino a raggiungere i due scalatori che, una volta assicurati, sono stati calati per altri 120 metri, dove è stato possibile farli salite sull'elicottero con il verricello. I due, illesi, sono stati trasportati al passo Sella, senza il bisogno del ricovero in ospedale.