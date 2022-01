Scandalo a Miami: il murales per Chico Forti è già stato cancellato

TRENTO. In mezzo ai numerosi scandali giudiziari legati alla vicenda di Chico Forti, ecco spuntarne uno nuovo: l’opera dello streetartist Nello Petrucci che a Miami aveva raffigurato Chico Forti come un carcerato in attesa di un volo aereo per l’Italia che non arriva mai, è stata cancellata.

Proprio così: rimossa, strappata, svanita.

Gli amici di Chico sono attoniti: «Come potete vedere... Non ci vuole molto per rimuovere una sconveniente verità! L'opera di Nello è già svanita...», è il messaggio che hanno voluto lasciare sui social per denunciare la cancellazione.

E così per Chico Forti, che ha passato l’ennesimo Natale dietro le sbarre nonostante gli ottimistici messaggi della politica italiana che da oltre un anno ormai annuncia a più riprese la sua estradizione in Italia, la situazione è ancora fumosa.

In carcere in Florida dal 1998, condannato all’ergastolo per un crimine di cui si è sempre professato innocente, l’imprenditore trentino aveva scritto una lunga lettera di Natale pubblicata proprio il 25 dicembre.

«Questo mio ennesimo messaggio di Natale non è triste... altri lo hanno scritto prima di me altri ancora lo ripeteranno.. l'uomo saggio sa accettare la realtà di condizioni che fuoriescono dall'egida del nostro controllo. Usando una analogia, soffro di una infermità che è terminale solo quando viene trascurata.. ed io, nonostante questa attesa snervante, non mi sento trascurato..», aveva scritto Chico nella lunga missiva.

Nel murales l’imprenditore trentino era stato disegnato con la divisa da carcerato, seduto nella sala d’aspetto di un aeroporto, mentre attende un volo per Roma che, però, non parte mai. Sui display appare sempre la scritta “Cancelled”, “cancellato” appunto.

Un “omaggio” alla storia di Chico e nello stesso tempo una denuncia che era piaciuta anche allo stesso Chico Forti.

Ora quel “Cancelled” è diventato realtà ma nei confront dell’opera di strada: cancellata, svanita, rimossa all’improvviso in una vicenda ai limiti dell’incredibile che sembra non avere una fine.