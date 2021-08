San Martino in Badia, cadono da un muro di 5 metri: due persone gravi

SAN MARTINO IN BADIA. Sono caduti da un muro alto 5 metri e hanno riportato gravi ferite. L’incidente è avvenuto la notte scorsa, intorno alle 2.30, a San Martino in Badia. Non ancora chiare le cause ed i contorni dell’accaduto.



Sul posto sono subito accorsi i soccorritori, che hanno trasportato i feriti, un uomo ed una donna, all'ospedale di Brunico. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di San Martino in Badia e i Carabinieri. Indagini in corse per fare luce sull’incidente.