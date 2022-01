“Volano, auto si schianta contro la casa lungo la statale. Terzo caso in tre anni, ma nessuno interviene”

VOLANO. L'auto che si schianta contro le protezioni, le abbatte e finisce contro una palazzina. Un incidente grave, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche sia per le persone a bordo che per chi nell'abitazione risiede. Ma ancora più grave è che questo accada per la terza volta nello stesso posto. Il che significa che c'è qualcosa che non va, che la sicurezza pubblica è insufficiente, e che non si è fatto abbastanza per trovare un rimedio.







Auto si schianta contro palazzina a Volano. La protesta: "E' la terza volta in tre anni" L'incidente è stato documentato da una lettrice, che ha realizzato immagini sul posto e che rivolge dure critiche alle autorità: "Non si può aspettare il morto"

A documentare l’accaduto una nostra lettrice, Maria Pia, cheoltre a fotografare il teatro dell’incidente, critica duramente la mancanza di interventi per la messa in sicurezza del luogo.

“Ennesimo incidente in quel di Calliano. Sempre sulla stessa casa. È già il terzo in 3 anni”, scrive. “Abbiamo più volte fatto richiesta al sindaco di intervenire con la provincia per posizionare un guardrail e dei dissuasori di velocità. La lettera in provincia probabilmente è arrivata ma lì è rimasta. Nessuno ha fatto nulla, nessuna risposta ma nemmeno nessun sollecito da parte del Comune. Aspettano il morto per far qualcosa?”

Maria Pia osserva: “La via Brennero viene percorsa a velocità elevata. Non vi è alcuna protezione per i pedoni che camminano sui marciapiedi, in questo caso. Anche nella propria rampa del garage. Per accedere all’ingresso pedonale del civico 23 spesso occorre camminare sulla carreggiata della statale perché le auto sostano sul marciapiede limitando il passaggio dei pedoni”.

“Occorre immediatamente mettere in sicurezza tutto quel tratto di strada”, conclude Maria Pia. “Non accetteremo più scuse. Oggi non si è fatto male nessuno… ma domani?”