Torneo “Città della Pace”, messaggio di speranza degli studenti roveretani

ROVERETO. È ormai giunta a conclusione anche questa edizione del Torneo Internazionale “Città della Pace”, che quest’anno chiude con la sua trentaquattresima manifestazione.

Durante la giornata di domenica sono proseguite le partite di calcio e palla tamburello, sparse come nei due giorni precedenti sul territorio di Rovereto e della Vallagarina.

Si sono inoltre tenute le premiazioni del tamburello U14 a Marco, con l’eccezionale prima partecipazione della squadra francese Club des Pennes Mirabeau, arrivata seconda dietro a USD Segno, seguita dalla terza classificata US Marco.

Nel corso della serata di Pasqua, allo Stadio Quercia, si sono tenute le finalissime di calcio U11, U13, U15, U17 e femminile open age, che hanno determinato per ciascuna categoria un vincitore.

Per la categoria U11 ha vinto la squadra albanese AK Shkodra, seguita da l’USD Mori Santo Stefano e dall’Anaune Val di Non. Per la categoria U13 a trionfare è stata l’italiana Virtus Rovere, seguita dal Settaurense e dall’ USD Vipo Trento. Per gli U25 invece ad alzare la coppa sono stati i tedeschi del Vöhringen, secondo posto per l’ASD Alto Garda e terzo per l’Alta Anaunia.

L’albanese AK Shkodra ha trionfato anche nella categoria femminile, seguita dalle locali dell’ US Isera e dalle tedesche dell’ Anhausen.

Infine, per la categoria U17, l’ultima finale gremita di entusiasmo, si sono aggiudicati il primo posto i polacchi del Gornik Zabrze, seguiti al secondo posto dal Virtus Rovere ed infine dall’FC Rovereto.

Non solo calcio, quest’anno i grandi protagonisti del Torneo della Pace, oltre alla palla tamburello, sono stati il basket e la pallanuoto.

Per i piccoli del minibasket, prima in classifica si è posizionata la squadra del Trento 1, seguita da Apecheronza e da Trento 2. Per la disciplina della pallanuoto U12 invece, a trionfare è stata l’ASD Bolzano Nuoto, seguita al secondo posto da ASD Aquaria e da ASD Libertas Virgiliana Mantova.

In conclusione a questi tre giorni di competizioni sui campi, c’è stata la Cerimonia di Chiusura allo Stadio Quercia per tutti gli atleti e i volontari, che ha acceso lo stadio con lo

spettacolo “Luci di Pace”, con un messaggio sulla pace scritto da alcuni studenti roveretani, per lanciare un messaggio di speranza e di riflessione su un tema attuale e che sta molto a cuore da sempre a tutto il comitato organizzatore, che è già pronto per lavorare alla prossima edizione di questo torneo che da anni colora la città di Rovereto e la Vallagarina con i suoi colori e sorrisi.