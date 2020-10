Sei etti di cocaina in casa, due in manette

ROVERETO. Quasi sei etti di cocaina recuperati e due persone arrestate. Questo è il risultato di un’operazione della compagnia carabinieri di Riva del Garda che partendo proprio dalla cittadina gardesana sono arrivati in città con il sequestro della droga e l’arresto di un italiano ed un albanese.

I carabinieri rivani, infatti, da tempo avevano avviato diversi servizi per individuare i luoghi di spaccio, dove si approvvigionano i giovani assuntori del comune di Riva del Garda. Sulla base degli elementi raccolti, gli uomini dell’Arma sono quindi approdati a Rovereto, in un luogo frequentato da molti consumatori e circoscritta la zona, hanno cominciato l’osservazione. Dopo alcuni appostamenti e il pedinamento di un 36enne di origine albanese, i militari hanno deciso di sottoporlo a controllo, accertando che era privo di titoli per la permanenza Italia, pur dichiarando di avere un proprio domicilio in zona. Hanno quindi proseguito le verifiche nell’appartamento, situato vicino allo stadio e appena aperta la porta, in cui si trovava un 49enne del luogo, il cane dell’unità cinofila della Guardia di Finanza in supporto, si è lanciato in una stanza segnalando una cassettiera.

Successivi controlli e ispezioni nell’appartamento hanno portato all’individuazione di una intercapedine, magistralmente realizzata, che nascondeva il consistente panetto di cocaina. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto anche il materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza, due sigillatori per sottovuoto e diversi bilancini di precisione nonché due grammi di hashish. I due sono stati arrestati e portati in carcere a Trento mentre la droga sequestrata verrà analizzata dal laboratorio dei carabinieri di Laives per valutarne la purezza.