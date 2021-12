Rovereto, quelle “zebre” mal segnalate che alla sera diventano un pericolo

ROVERETO. Ci sono delle strade che nell’orario di ingresso e uscita dal lavoro diventano trafficatissime, e la conseguenza è che la loro pericolosità sale fortemente.

Se poi queste strade hanno degli attraversamenti pedonali poco segnalati, o comunque non adeguatamente segnalati rispetto alla conformazione della strada, ecco che il pericolo diventa un allarme.

È quanto accade a Rovereto in viale del Lavoro, in zona industriale, sulla strada che dal centro commerciale Rovercenter porta verso l’altra zona commerciale della città della Quercia, quella del Millennium.

A segnalare la situazione di pericolo è Sara, che ha inviato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per chiedere un intervento del Comune per migliorare la situazione ed evitare inutili pericoli per i pedoni.

Scrive Sara: «Buongiorno. Percorro viale del Lavoro a Rovereto due volte al giorno e trovo che gli attraversamenti pedonali, in particolare quello davanti alla Pama, dovrebbero essere maggiormente illuminati o comunque segnalati meglio.

Soprattutto sul lato alberato del marciapiede, i pedoni si vedono all'ultimo, in particolare dopo l'imbrunire.

È una strada molto trafficata, anche da mezzi pesanti, per cui il rischio di qualche incidente soprattutto d’inverno quando il buio arriva presto è molto alto.

Grazie per questa possibilità che state dando a noi lettori con “Dillo al Trentino” e buon lavoro a tutta la redazione», conclude Sara.

