Rovereto, quei parcheggi “invitanti” ma assai pericolosi: «Fate qualcosa»

ROVERETO. La ricerca di parcheggi, soprattutto quelli senza vincoli di orari, è da sempre uno dei grandi temi dei pendolari o comunque di chi utilizza l’auto all’interno di una città. E Rovereto non fa certo eccezione.

Vicino alle attività commerciali, nelle varie zone della città della Quercia, esistono dei parcheggi molto utilizzati ma che a volte possono diventare più pericolosi di quello che sembra.

È il caso di via Magazol, la via che scende verso lo stadio Quercia e che unisce viale Trento con la statale del Brennero.

Ecco la segnalazione che è arrivata via mail da Mauro a “Dillo al Trentino”: «Buongiorno, volevo segnalare la pericolosità della striscia di parcheggi all’inizio di via Magazol, a Rovereto.

Quei parcheggi si trovano sulla curva della strada, in un punto a mio parere molto pericoloso.

Come si può vedere dalla fotografia, c’è spazio per due auto ma in realtà molti automobilisti utilizzano anche lo spazio precedente per parcheggiare il mezzo.

A prima vista sembrerebbe uno spazio “sicuro”, soprattutto per chi magari deve andare alla vicina edicola o al panificio. Pochi minuti di sosta e basta, insomma.

In realtà quel tratto di strada oltre ad essere in pendenza e in curva è anche stretto perché succede spesso che chi sale dallo stadio Quercia verso viale Trento prenda la curva un po’ larga.

Il risultato è che chi scende verso lo stadio deve di fatto fermarsi prima delle auto parcheggiate perché sennò rischia di scontrarsi con le auto che salgono. Negli anni sono stati numerosi gli incidenti in quel punto, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Credo che il compito di una amministrazione sia anche quello di verificare di continuo se la situazione stradale sia sicura oppure meno, e vi assicuro che quel tratto tanto sicuro non lo è.

Quei parcheggi sono quasi in mezzo alla strada, perché alla loro destra c’è pure un piccolo tratto di ciclabile oltre al marciapiede. Insomma, anche in quel caso si corre il rischio che aprendo la portiera lato passeggero si urti una bici che passa lungo la strada ciclabile segnata».

