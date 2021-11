Rovereto, quasi un mese per rinnovare la carta di identità

ROVERETO. Quando si ha a che fare con la cosiddetta burocrazia bisogna armarsi di santa pazienza e mettere in conto tempi lunghi per risolvere i problemi.

Carte, documenti, firme, bolli. Insomma, ci siamo passati tutti in passato e abbiamo sempre sperato che la situazione potesse migliorare, soprattutto quando di mezzo ci sono tecnologie in grado di accorciare i tempi.

Ma è davvero così?

A giudicare da quanto accaduto a Marco, sembrerebbe di no. Marco ci ha scritto un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook per segnalare quanto accaduto con l’ufficio anagrafe del Comune di Rovereto.

«Buongiorno, volevo segnalarvi uno spiacevole inconveniente presso l'ufficio anagrafe del comune di Rovereto», scrive Marco.

«Avendo la necessità di rinnovare la carta d'identità l’altra mattina (15 novembre) ho chiamato per avere un appuntamento. Con tono molto gentile l'operatrice mi ha assegnato l'incontro per il 10 dicembre.

Sì, avete capito bene: il 10 dicembre!

Personalmente trovo il tutto alquanto spiacevole. Credo sia giusto che i cittadini sappiamo a cosa vanno incontro solamente per rinnovare una semplice carta d'identità. Io sono davvero basito», conclude Marco.

