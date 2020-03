Rovereto, ospedale da campo per le calamità. L'esercitazione torna utile nella lotta al virus

ROVERETO. Una coincidenza fortunata ha voluto che proprio in questi giorni sia stato montato l'ospedale da campo della Protezione civile del Trentino al centro di Marco, composto da 8 container altamente attrezzati.

Gli addetti avevano iniziato a prepararlo un mese e mezzo fa. «Lo montiamo periodicamente per visionare le strutture, per provarlo, per fare manutenzione», spiega Alessandro Brunialti, presidente del comitato provinciale della Croce rossa e tra i responsabili della Protezione civile trentina. «L'ospedale da campo è in dotazione per rispondere alle grandi emergenze e alle calamità, come i terremoti. Sinora però non è mai stato utilizzato».







































































Ora è possibile un suo impiego per far fronte a possibili escalation di ricoveri per Covid-19; l'eventuale decisione in tal senso spetta alla politica e all'Azienda sanitaria.