Rovereto, la protesta dei residenti di via Magazol: «Quattro sindaci diversi, ma i pericoli ci sono ancora»

ROVERETO. Quando una strada stretta diventa nel corso degli anni particolarmente frequentata, allora iniziano i guai seri.

Le cause sono molteplici: l’abitudine dei pendolari a cercare vie alternative a quelle di alto scorrimento, spesso intasate; il cambio di altri nodi viari che portano a conseguenze inaspettate sul traffico di strade limitrofe; la voglia di risparmiare tempo a tutti i costi cercando delle vere e proprie “scorciatoie”.

Insomma, i motivi sono i più svariati ma il risultato è il medesimo. E a Rovereto, in via Magazol (la via che collega la statale del Brennero e lo stdio Quercia con viable Trento) il problema sta diventando sempre più stringente.

Ce ne eravamo già occupati in “Dillo al Trentino” grazie alla mail di Mauro che poneva l’attenzione sui parcheggi adiacenti le attività commerciali della parte alta della via, posizionati quasi in mezzo alla strada con il pericolo che ne consegue.

LA NOSTRA MAPPA INTERATTIVA

Ora ad intervenire, sempre con una mail a “Dillo al Trentino”, sono i residenti di via Magazol che fanno una lunga disamina chiedendo all’amministrazione comunale un intervento rapido dopo anni di promesse che, a loro dire, non sono mai state mantenute.

«Noi residenti di via Magazol vogliamo far presente tutti i nostri interventi e segnalazioni sulla pericolosità e viabilità della nostra via», scrivono nella mail.

L’elenco è lungo: «Nel 2002 segnalazione alla giunta di Roberto Maffei in data 22 novembre.

Nel 2009 segnalazione alla giunta Guglielmo Valduga (strada stretta, poca visibilità per curve e dislivello, vetture spesso parcheggiate impropriamente, edifici a ridosso della sede stradale, marciapiedi stretti e, per un tratto, addirittura assenti, traffico intenso a elevata velocità...) con lettera datata 4 novembre in cui chiedevamo: - limite di velocità a 30Km/h; - presenza costante di vigili urbani come deterrente di velocità; - monitoraggio volume traffico; - monitoraggio polveri inquinanti). Abbiamo ottenuto il limite di velocità che però non è mai rispettato e vigili urbani poco presenti, praticamente assenti.

Nel 2010 segnalazione con lettera 16 agosto alla giunta di Andrea Miorandi in cui si chiedeva, sempre per gli stessi motivi, il senso unico di marcia dallo stadio verso la città. Questa giunta è stata sensibile alla richiesta dopo aver constatato i dati del volume di traffico da noi rilevati, confermati dallo studio Caire (2011) e ribaditi dal Pum del 2013.

Purtroppo il senso unico è stato sperimentato solo in uscita dalla città (da viale Trento allo stadio) per un periodo estivo, ma, alla riapertura delle scuole, è stato abbandonato.

L'amministrazione non ha voluto cercare altre soluzioni (senso unico in entrata considerando che via Piomarta è già senso unico in uscita) ma ha preferito allestire delle divisorie all'altezza dell'incrocio con via Cimarosa, inopportune e spesso “centrate” ed “ammaccate” dai veicoli risultando addirittura pericolose.

Nel 2016 segnalazione con lettera del 14 aprile alla giunta di Francesco Valduga sempre per gli stessi motivi come pure lettera dettagliata all'allora presidente della Circoscrizione Nord Andrea Miniucchi in data 22 novembre ma invano.

La motivazione addotta è stata “per non danneggiare il commercianti!”... come se in via Fontana non esistessero negozi da tutelare oppure nel progetto di senso unico in via Benacense, peraltro ampia e diritta con ottima visibilità.

Noi residenti di via Magazol abbiamo sempre lottato per una viabilità sostenibile e sicura ma... i fini politici sono altri. Anche se pericolosa la via deve rimanere così», concludono i residenti di via Magazol.

