Rovereto, i vigili col telelaser in fondo alla retta sulla strada ai 30 all’ora

ROVERETO. L’eccesso di velocità, soprattutto nei centri abitati e davanti a luoghi particolarmente strategici come le scuole, è sempre da punire.

Spesso una velocità non congrua o una disattenzione alla guida può essere pericolosa se si incrocia un passaggio pedonale dove magari stanno attraversando dei ragazzi.

Una premessa d’obbligo per ricordare come i divieti non debbano mai essere superati. Ma poi entra in scena il buonsenso: se si sta percorrendo una strada in centro città che ha il limite dei 30 all’ora ma siamo su una retta larga, con buona visuale e senza che ci sia alcun pedone nelle vicinanze, allora quel limite dei 30 all’ora è quasi difficile da rispettare.

Se poi a metà mattina, quando gli studenti sono a scuola e la strada è quasi deserta, spunta una pattuglia della polizia locale con il telelaser proprio in fondo alla retta con i 30 all’ora, allora c’è chi si chiede se il buonsenso sia davvero finito.

LA MAPPA INTERATTIVA DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione arriva da Stefano e fa riferimento a quanto accaduto l’altro giorno in Corso Bettini a Rovereto. Stefano ha inviato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per raccontare l'accaduto.

TUTTI GLI ARTICOLI DI «DILLO AL TRENTINO»

«Buongiorno, come prima cosa volevo farvi i complimenti per questo servizio di cittadinanza attiva che avete messo in piedi, davvero utilissimo per dare voce ai cittadini che spesso non sanno come fare a rappresentare i propri diritti.

Mi rivolgo a voi per raccontarvi quanto accaduto l’altra mattina in centro di Rovereto, in Corso Bettini, la strada che dalla piazza principale porta al Mart e poi verso la zona nord della città.

Ebbene, stavo arrivando da Trento ed ho imboccato la strada per raggiungere il centro città. Saranno state le dieci del mattino o giù di lì, traffico quasi assente e nessun studente sulle strade. In zona ci sono numerosi istituti scolastici, sia elementari che medie che superiori, e quindi ad esempio attorno a mezzogiorno e mezzo la via diventa davvero trafficatissima.

Ma alle dieci no.

Ebbene, da qualche anno la via è diventata una di quelle a 30 all’ora, cosa giusta dato che ci sono le scuole, ma se non passa nessuno e la visuale dunque è perfetta, quel limite sembra davvero eccessivo.

Devo dire che sono favorevole alle strade ai 30 all’ora come deterrente alle alte velocità. Su una strada a 30 all’ora difficilmente vedo auto sfrecciare troppo veloci, e questo è un bene.

Proprio mentre arrivavo davanti all’Arcivescovile, ho visto in direzione opposta una pattuglia della polizia locale ferma sul lato della strada intenta ad usare il telelaser per pizzicare le auto.

Il telelaser su una strada ai 30 all’ora alle dieci del mattino, senza alcun studente in giro e una visuale praticamente perfetta per gli automobilisti!

Quando sono passato al loro fianco ho controllato la mia velocità: stavo andando ai 38 all’ora e vi assicuro che ero quasi fermo. Calcolando un 5% di tolleranza, che sui 30 all’ora, è di nemmeno 2 chilometri all’ora in più, avrei preso una salatissima multa se fossi stato sul lato opposto.

Una multa su cui non avrei potuto dire nulla, il limite è quello dei 30 all’ora. Ma mi domando se sia una operazione di buonsenso usare il telelaser in Corso Bettini alle 10 del mattino quando i pericoli sono nulli.

Non è meglio pensare di mettere dei dossi per limitare la velocità dei veicoli nei pressi delle uscite scolastiche? Oppure c’era bisogno di fare cassa?

A distanza di qualche giorno da quanto accaduto, mi sono permesso di scrivervi perché riflettendo “a freddo” credo proprio che se vogliamo diventare migliori dobbiamo iniziare tutti a rispettare le regole, ma anche ad avere il buonsenso che a quella pattuglia della polizia locale di Rovereto è parso mancare del tutto», conclude amareggiato Stefano.

Avete una segnalazione? Mandate una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it oppure mandateci un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.