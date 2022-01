Rovereto, dietro al teatro Zandonai un piccolo parco dove regna l’incuria

ROVERETO. Ci sono degli angoli di incuria molto più vicini ai nostri luoghi più amati di quanto si possa pensare.

È il caso del teatro Zandonai di Rovereto, uno dei gioielli architettonici della Città della Quercia, posto proprio in mezzo a Corso Bettini: la via del Mart, di Palazzo Alberti Poja, di Palazzo Fedrigotti.

Il teatro Zandonai venne edificato nel 1782 su progetto dell’architetto Filippo Maccari e inaugurato nel 1784 con l’opera buffa “Giannina e Bernardone” di Domenico Cimarosa. È stato il primo teatro del Trentino, espressione del fermento culturale della Rovereto aristocratica e borghese del XVIII secolo.

Nato nel Settecento, nell’Ottocento viene ampliato fino ad espandersi verso Corso Bettini ed assumere l’aspetto attuale.

LA MAPPA INTERATTIVA DELLE SEGNALAZIONI

Il teatro Zandonai fu riaperto il 19 ottobre 2014 dopo ben 12 anni di chiusura a causa di lavori di ristrutturazione lunghi e travagliati.

Ebbene, proprio dietro il teatro Zandonai, nella stretta strada che si chiama via del Teatro, c’è un piccolo giardino che non è propriamente una cartolina per Rovereto.

A inviare la foto, e a segnalarne la situazione attuale, è Loredana che ha inviato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it.

TUTTI GLI ARTICOLI DI «DILLO AL TRENTINO»

Scrive Loredana: «Dopo molti anni dalla riapertura del rinnovato, e bellissimo, teatro Zandonai di Rovereto, il magico giardino retrostante l’edificio è via via in condizioni sempre peggiori, fino alla landa desolata, alla foresta vergine, al deposito di materiali vari.

Non è proprio possibile, a chi tocca, dedicarvi un po’ di attenzione e cura?», si chiede Loredana.

Avete una segnalazione? Mandate una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it oppure mandateci un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.