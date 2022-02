Rovereto cerca allievi vigili del fuoco dai 12 ai 17 anni

ROVERETO. Rovereto cerca allievi vigili del fuoco volontari: 10 i posti ancora a disposizione per ragazze e ragazzi tra i 12 e i 17 anni che vogliano fare una esperienza all’interno del Corpo volontario.

“I vigili del fuoco salvano qualcosa di più degli uomini. Salvano cuori, ricordi e sogni”. E’ questo il senso profondo di essere parte di un corpo che a Rovereto ha una lunga tradizione e che può vantare un record positivo di interventi.

La selezione per gli aspiranti allievi è aperta attraverso un bando al quale possono partecipare i candidati di ambo i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 12 ed i 17 anni compiuti; essere residenti nel Comune di Rovereto, o nei Comuni appartenenti al medesimo distretto della Vallagarina, previo accordo tra i rispettivi Sindaci e comunicazione all'Ispettore del Distretto competente.

Il modulo della domanda di assunzione, così come lo Statuto del Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Rovereto e il Regolamento Allievi, sono disponibili nella sezione Diventa volontario del sito internet http://www.vvfrovereto.it.

La domanda deve essere sottoscritta dai genitori, da chi esercita la patria potestà o da chi abbia legale rappresentanza dell'aspirante e deve contenere la specifica dichiarazione di conoscenza e accettazione dello Statuto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto e del Regolamento Allieve/i del Corpo e del rischio connaturato allo svolgimento dell'attività. Inoltre deve essere corredato dal certificato di indoneità psicofisica rilasciato dal medico di base.

Le domande di assunzione, dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo info@vvfrovereto.it entro le ore 12 del giorno 22.03.2022.

Dopo la raccolta delle domande sarà stilata la graduatoria sulla base dei seguenti criteri: dell’età dell’aspirante, del grado di idoneità fisica, della priorità cronologica di presentazione delle domande, a parità di requisiti.

L’avvenuta ammissione sarà comunicata ai genitori o agli esercenti la patria potestà o a chi abbia legale rappresentanza dell’aspirante allievo, al Sindaco, all’Ispettore distrettuale e alla Federazione Provinciale a cura del Comandante. L’aspirante dovrà successivamente sottoporsi alla visita medica prevista.