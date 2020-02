TRENTO. I carabinieri indagano per fare luce su un'aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri a Rovereto, in corso Rosmini, in cui è rimasto coinvolto un giovane di 27 anni.

Dopo i primi soccorsi, il ferito è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso. Ha riportato un trauma cranico. All'origine dell'episodio ci sarebbe una violenta lite scoppiata per strada.