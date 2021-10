Morì dissanguato sotto casa, chiesta l’archiviazione per il carabiniere che sparò il colpo

TRENTO. La morte di Matteo Tenni, ucciso lo scorso 9 aprile da un carabiniere dopo un inseguimento terminato davanti all'abitazione dell'uomo, a Pilcante di Ala, in Trentino, è stata un incidente.

Ne è convinta la Procura di Rovereto: il pubblico ministero Viviana Del Tedesco ha infatti presentato al gip richiesta di archiviazione, non ravvisando colpe per il militare che con l'arma di ordinanza aveva sparato colpendo il 44enne alla gamba.

L'uomo era morto dissanguato sotto gli occhi della madre, con cui viveva. Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, Tenni, affetto da una patologia psichiatrica, giunto sotto casa dopo un inseguimento in auto, aveva impugnato un'accetta e un militare in servizio alla stazione di Ala aveva sparato, colpendolo mortalmente.

Il proiettile sarebbe stato sparato verso il basso - queste le conclusioni a cui sono giunti gli inquirenti dopo i risultati dell'autopsia e delle indagini - e Tenni, muovendosi, avrebbe "intercettato" il colpo che l'ha poi ucciso. A pochi giorni dalla morte di Tenni un centinaio di persone aveva partecipato ad una manifestazione organizzata dal Circolo Cabana di Rovereto.

Annamaria Cavagna, la madre di Matteo Tenni, che partecipava a dei corsi di mutuo aiuto per genitori con figli con disagio psichico, aveva raccontato al Corriere del Trentino di essersi qualificata con i carabinieri: "Sono sua madre, sono un'infermiera, fatemi passare. Ma mi hanno tenuta fuori, sulla strada. Imploravo che intervenissero per fermare l'emorragia, che mi lasciassero intervenire per rianimarlo. Stava morendo - aggiunge con la voce rotta e flebile - vedevo che via via diventava sempre più bianco. Sono sua madre, fatemi passare, fatemi toccare mio figlio ancora caldo. Lasciate che gli dica almeno ciao".