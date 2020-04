Lewis Hamilton: "A Milano ci sono eroi come la dottoressa Maria Luisa Azzolini"

ROVERETO. La dottoressa alense Maria Luisa Azzolini, intervistata in esclusiva dal Trentino pochi giorni fa, è la testimonial italiana nel video promosso da Lady Gaga, One World Together at Home. A introdurre il suo breve intervento il campione mondiale di Formula 1, Lewis Hamilton.

In questo momento in tutti i Paesi del mondo dottori e infermieri stanno mettendo a disposizione le loro vite per tenerci al sicuro. Il loro coraggio è incredibile, il loro sacrificio non verrà mai dimenticato. In una delle città colpite più duramente dal Covid-19, Milano, ci sono eroi come la dottoressa Maria Luisa Azzolini che sperano che lottando insieme possiamo sconfiggere questa malattia.

Queste le parole del campione del mondo di Formula 1.

Maria Luisa è stata invitata in rappresentanza di tutti i sanitari italiani che sono impegnati in questi mesi accanto ai malati di Coronavirus. Per l'Italia hanno cantato Zucchero e Andrea Boccelli.

Maria Luisa Azzolini è anestesista-rianimatore all'ospedale San Raffaele di Milano. Alense, figlia dello storico Mario, si è formata all'università Vita-salute del San Raffaele.