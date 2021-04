Il Torneo della Pace di Rovereto salta la Pasqua e dà appuntamento a dopo l’estate

ROVERETO. Il Torneo della Pace si reinventa per tornare nel 2021: al lavoro per un evento che coinvolga i comuni della Vallagarina.

Il Comitato Organizzatore del Torneo Internazionale “Città della Pace” di Rovereto comunica ufficialmente che l’evento nel 2021 non si terrà nel consueto fine settimana di Pasqua. L’evolversi della situazione pandemica non permette di svolgere l’evento in totale sicurezza. Il Comitato Organizzatore è già all’opera affinché il Torneo possa comunque a svolgersi nel corso del 2021, probabilmente dopo l’estate, con una formula del tutto nuova: lo stop forzato di questi due anni vuole rappresentare un importante stimolo per ripensare l’evento in modo che il 2021 possa rappresentare un’occasione di rinascita.

«È fondamentale – fanno sapere gli organizzatori – proseguire nel percorso che vede il Torneo come un evento simbolo per Rovereto e la Vallagarina, mantenendo ferme le tre parole chiave che lo hanno caratterizzato da sempre: sport, giovani e pace. Il Torneo vuole ripensarsi come un evento multi-sport: ha come obiettivo quello di coinvolgere le categorie più giovani, dando l’opportunità di potersi confrontare sul campo di gioco a chi è rimasto inattivo per molti mesi. Partendo dal calcio la volontà è quella di coinvolgere altre discipline sportive che abbiano radicamento a Rovereto ed in Vallagarina. Oltre al momento agonistico, punto cruciale sarà, come per il passato, l’incontro, la conoscenza ed il confronto: il miglior modo di promuovere fra le giovani generazioni, il concetto di pace. A livello organizzativo sarà centrale il coinvolgimento di Rovereto e dei Comuni della Vallagarina nell’evento. Il Torneo rappresenta un’importante opportunità per i giovani atleti partecipanti di “fare sport”, incontrandosi e conoscendosi dentro e fuori dal campo di gioco. La volontà è quella di coinvolgere l’intera Comunità della Vallagarina e le società sportive dei vari Comuni direttamente nell’evento, come sedi delle diverse discipline sportive proposte. Questo puntando sull’importante collaborazione avviata con Agenzia Sport Vallagarina, grazie alla quale il Comitato Organizzatore ha già incontrato gli Assessori allo Sport dei vari Comuni ed avviato il percorso organizzativo. Altrettanto importante sarà il coinvolgimento dei giovani volontari nello Junior Team, permettendo loro di vivere un’esperienza unica, facendo sì che si mettano in gioco, che diano il meglio di loro stessi avvicinandosi così al volontariato sportivo».

Le iscrizioni saranno aperte a tutti coloro che desiderano fare questa esperienza. La priorità sarà coinvolgere il più possibile le associazioni giovanili delle municipalità in cui si svolgerà l’evento.