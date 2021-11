I titolari dell’Hotel Sant’Ilario: «Grazie ai vigili del fuoco, sono stati al nostro fianco fino all’alba»

ROVERETO. Un grande spavento, tanti danni, un’attività economica che si deve fermare proprio quando il periodo dei Mercatini di Natale stava per iniziare.

Non è certo un bel momento per l’Hotel Sant’Ilario dopo l’incendio che ha distrutto il tetto dell’albergo l’altra sera a Rovereto.

Ma la famiglia Baldessari, storici gestori dell’albergo, non hanno certo voglia di perdersi d’animo e il primo pensiero a mente fredda è per chi ha salvato l’hotel mettendo in sicurezza la struttura: i vigili del fuoco.

«Dopo il grande spavento e tutta la tensione accumulata in queste ore mi sento, come titolare dell'Hotel Sant'Ilario dal profondo del cuore la necessità di ringraziare tutti i vigili del fuoco ed in particolar modo esprimo la mia gratitudine al comandante che ha coordinato egregiamente tutta l'operazione e si è assunto l'onere di rimanere a fianco a noi tutta la notte monitorando la situazione fino all'alba», ha scritto il titolare Andrea Baldessari sui sociale a nome di tutta la sua famiglia.













«Da parte mia e di tutta la famiglia voglio che Vi arrivi la più sincera riconoscenza e stima profonda».

Un messaggio che i vigili del fuoco volontari di Rovereto hanno voluto rilanciare e condividere per ringraziare tutti i volontari intervenuti in una serata difficile, ma che per fortuna si è risolta senza nemmeno un ferito.

«Condividiamo il messaggio del titolare Hotel Sant’Ilario. È il nostro dovere e una nostra passione intervenire in aiuto dei cittadini nel momento del bisogno. Ci permettiamo di ringraziare ulteriormente tutti i vigili Volontari di Rovereto, Volano, Mori, della Vallagarina e di tutto il Trentino per il compito che svolgono ogni giorno dedicando il loro tempo a questa splendida famiglia in aiuto degli altri».