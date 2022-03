Folgaria, via libera a un nuovo invaso a Passo Coe per lo sci

TRENTO. Il Consiglio comunale di Folgaria ha espresso parere favorevole all'unanimità alla variante del Piano regolatore generale per l'ampliamento dell'area sciabile del Piano urbanistico provinciale, che permetterà la realizzazione di un nuovo bacino di accumulo di acqua.

Il bacino - rende noto il Comune - sarà realizzato da Folgaria Ski in località Passo Coe, nella zona di Malga Melegna dove, grazie alla morfologia dell'area, sarà possibile realizzare un invaso di 280.000 metri cubi con limitati lavori di scavo.

La realizzazione del nuovo bacino è considerata di importanza strategica per gli impianti sciistici e per la gestione del sistema acquedottistico comunale e intercomunale. La riduzione della dipendenza idrica per il sistema impianti produrrà notevoli risparmi in termini economici ed energetici, garantirà sicurezza di innevamento e solleverà gli acquedotti comunali dalla necessità di garantire forniture nei periodi di massima stagionalità turistica.

Il nuovo invaso sarà connesso con l'esistente lago di Coe e sfrutterà la stessa stazione di pompaggio, permettendo il risparmio di almeno un milione di euro di tubazioni e opere. Particolare attenzione è stata posta all'inserimento paesaggistico dell'opera. Il percorso di valutazione ambientale ha comportato l'abbandono delle ipotesi di allargamento del bacino esistente.