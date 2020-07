Donna positiva al Coronavirus partorisce a Rovereto

ROVERETO. Una donna positiva al Covid-19 ha partorito all'ospedale di Rovereto, in Trentino. Mamma e bambino - assicura la Provincia di Trento - stanno bene. La signora, una donna residente nel veronese, era di passaggio in Trentino in visita ad alcuni parenti residenti nella zona dell'Alto Garda. Il parto è avvenuto con quindici giorni di anticipo.

Sia la madre che il bambino dovranno essere sottoposti ad isolamento, vista la positività della mamma al tampone. Dopo le dimissioni la signora rientrerà al proprio domicilio e sarà seguita dalla Ulss di Verona, per monitorare il decorso dell'isolamento.

«Ogni tanto anche sul fronte di questo brutto virus arrivano delle notizie positive», commenta l'assessore provinciale alla Salute, Stefania Segnana.